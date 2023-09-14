Матвиенко сообщила о важности производства игрушек с изображением героев истории РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко подчеркнула важность выпуска игрушек, изображающих героев российской истории. Об этом пишет РИА Новости.

Приветственное обращение Матвиенко к участникам Всероссийского форума игр "Айда играть", который проходит в Уфе, зачитала председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Проведение фестиваля в Уфе свидетельствует о том, что в Республике Башкортостан проводится большая работа по поддержке индустрии детских товаров. Важно подчеркнуть стремление российских предприятий выпускать больше игр и игрушек, изображающих героев отечественной истории", – отметила Матвиенко.

Она добавила, что такое событие будет помогать обобщению опыта и системному развитию такой важной отрасли, как сфера детских товаров.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов призвал расписать муралами с портретами участников спецоперации дома во всех российских городах. По его словам, благодаря этому подрастающее поколение запомнит их.