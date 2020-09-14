Прядь волос Авраама Линкольна продали на аукционе

Фото: ctvnews.ca
Прядь волос 16-го президента США Авраама Линкольна (1809–1865) продали на аукционе за 81 тысячу долларов, сообщает CTV News.
Торги проводил бостонский аукционный дом RR Auction. Лот включал в себя волосы Линкольна, завернутые в запятнанную кровью телеграмму о его убийстве.
По оценкам экспертов, цена лота должна была достичь 75 тысяч долларов, однако финальная стоимость составила 81 250 долларов. Имя покупателя не разглашается.
Ранее на продажу выставили библию с автографом президента Дональда Трампа. На сайте магазина Moments In Time цена книги составляет 37,5 тысячи долларов.
До этого самую дорогую в мире монету выставили на аукцион в США. Речь шла о коллекционном серебряном долларе 1794 года выпуска.
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