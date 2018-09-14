Большинство россиян поддерживают ужесточение борьбы с алкоголизмом

Фото: depositphotos/olgasweet

Большинство россиян (60%) поддерживают ужесточение борьбы с алкоголизмом в стране. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Большая часть опрошенных (58%) считают, что нужно запретить продавать алкоголь молодым людям до 21 года. Примерно 40% респондентов заявили, что действующие меры по борьбе с алкоголизмом слишком мягкие. Чрезмерными их назвали 8% участников опроса. Еще треть россиян заявили, что существующие меры их полностью устраивают.

Помимо этого, большинство россиян (54%) поддерживают пропаганду здорового образа жизни и запрет на рекламу спиртного (49%). При этом за последние 13 лет снизилась доля тех, кто считает, что за распитие спиртного и появление пьяном виде в общественных местах нужно вводить уголовную ответственность. Сейчас так считают 33% (против 39%). Всего 12% опрошенных поддерживают ведение тотального запрета на алкоголь ("сухого закона").

Около 37% опрошенных рассказали, что в их ближайшем окружении есть люди, страдающие алкоголизмом.

Ранее стало известно, что в Москве смертность от алкоголя сократилась в два раза. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Больше всего в России от алкогольной зависимости страдает трудоспособное население от 20 до 60 лет, однако общий уровень зависимости падает.



