Россияне стали реже страдать психическими расстройствами из-за алкоголизма

Фото: depositphotos/amphoto

В России за 20 лет число пациентов, взятых под диспансерное наблюдение психоневрологическими и наркологическими организациями, с впервые установленными диагнозами "психотическое расстройство, связанное с употреблением алкоголя" и синдромом алкогольной зависимости снизилось на 45%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился портал Москва 24.

Так, если в 1997 году число таких случаев составляло 118,5 на 100 тысяч населения, то в 2017 оно сократилось до 53,2.

Больше всего таких пациентов в 2017 году было зафиксировано на территории Дальневосточного федерального округа – 105,7 на 100 тысяч населения, меньше всего в Северо-Кавказском федеральном округе – 21,8.

День трезвости



11 сентября 2018 года страна в 105 раз отметит Всероссийский день трезвости. Впервые мероприятие было проведено в 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви. Дата была выбрана неслучайно – в этот день православные христиане отмечают день Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий пост.