В Черногории запретили курить в ресторанах и кафе

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Запрет на курение в ресторанах и кафе вступил в силу в Черногории. Для нарушителей будет предусмотрен штраф. Его размер составляет до 20 тысяч евро.

"Отныне курить в общественных помещениях в Черногории, за исключением казино, запрещено. Штраф для нарушителей составит до 20 тысяч евро. В кафе и ресторанах курить будет можно только в специальных изолированных комнатах", – сообщает телеканал RTCG.

Погранслужба ФСБ России сообщила, что в первом полугодии текущего года Черногория вошла в список двадцати самых популярных направлений у российских туристов. Турпоток за это время вырос на 50%.

В июне специалисты выяснили, что самыми дешевыми зарубежными курортами этим летом стали Турция, Грузия, Болгария, Греция, Черногория и Кипр. Вдвоем можно отдохнуть в этих странах за 50 тысяч рублей с учетом перелета и проживания в трехзвездочном отеле.

