Московские льготники продолжат получать все виды пособий

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве льготникам продолжат выплачивать все виды пособий, которые предусмотрены городским социальным стандартом. Поддержка льготных категорий граждан финансируется за счет средств городского бюджета в дополнение к федеральным пенсиям, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Выплаты, которые получают столичные пенсионеры, регулярно индексируются, а с января 2018 года пенсионеры стали получать 17 500 рублей, что на три тысячи рублей больше, чем ранее.
В два раза увеличили ежемесячные компенсации ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий. Единовременные выплаты долгожителям составляют 15 тысяч рублей. В городской социальный стандарт входят выплаты не только пенсионерам, но и другим льготникам.
Кроме того, с 1 августа столичные пенсионеры и другие граждане льготных категорий получили право бесплатного проезда в электричках. Получить бесплатный билет можно на всех пригородных поездах, независимо от числа поездок. Для оформления бесплатного билета потребуется социальная карта москвича. Льгота включает поездки на скоростных поездах и экспрессах.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: