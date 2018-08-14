Московские льготники продолжат получать все виды пособий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве льготникам продолжат выплачивать все виды пособий, которые предусмотрены городским социальным стандартом. Поддержка льготных категорий граждан финансируется за счет средств городского бюджета в дополнение к федеральным пенсиям, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Выплаты, которые получают столичные пенсионеры, регулярно индексируются, а с января 2018 года пенсионеры стали получать 17 500 рублей, что на три тысячи рублей больше, чем ранее.

В два раза увеличили ежемесячные компенсации ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий. Единовременные выплаты долгожителям составляют 15 тысяч рублей. В городской социальный стандарт входят выплаты не только пенсионерам, но и другим льготникам.

Кроме того, с 1 августа столичные пенсионеры и другие граждане льготных категорий получили право бесплатного проезда в электричках. Получить бесплатный билет можно на всех пригородных поездах, независимо от числа поездок. Для оформления бесплатного билета потребуется социальная карта москвича. Льгота включает поездки на скоростных поездах и экспрессах.