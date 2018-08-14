Кандидат в мэры Москвы Кумин подвел итоги первого этапа кампании

14 августа, 14:27
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин заявил, что подвел итоги первого этапа своей кампании.
"Мы подвели итоги первого этапа кампании по выборам мэра. Мы успели очень многое сделать. Штаб, и я лично, провели более 100 встреч по основным направлениям жизнедеятельности Москвы", – цитирует кандидата Агентство "Москва". Он отметил, что выявил массу проблем беспокоящих жителей столицы.
Кумин добавил, что его программа отличается от программ других кандидатов, поскольку предлагает кардинальную смену курса, и перераспределение средств, исходя из потребностей жителей.
На выборы мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".
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