Кандидат в мэры Москвы Кумин подвел итоги первого этапа кампании

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин заявил, что подвел итоги первого этапа своей кампании.

"Мы подвели итоги первого этапа кампании по выборам мэра. Мы успели очень многое сделать. Штаб, и я лично, провели более 100 встреч по основным направлениям жизнедеятельности Москвы", – цитирует кандидата Агентство "Москва". Он отметил, что выявил массу проблем беспокоящих жителей столицы.

Кумин добавил, что его программа отличается от программ других кандидатов, поскольку предлагает кардинальную смену курса, и перераспределение средств, исходя из потребностей жителей.

На выборы мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".