"Почта России" признала ошибку с изображением на конверте в честь МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В "Почте России" признали ошибку, допущенную при выпуске конвертов, посвященных МГУ. Как пояснили в пресс-службе учреждения, издательство "Иллюзион" разместило на них изображение высотки на Котельнической набережной.

Как пояснили представители "Почты России", несколько почтовых конвертов попало в свободную продажу. Партия с ошибкой постепенно изымается с прилавков.

Компания регулярно выпускает различные виды сувенирной продукции в честь мероприятий, а также юбилеев важных событий или знаковых памятников архитектуры.

В августе в обращение вышла марка в честь Тверского вагоностроительного завода, а также почтовый блок в честь завершившегося ЧМ-2018.