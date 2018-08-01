Почтовый блок в честь ЧМ-2018 поступит в обращение 7 августа

Фото: ТАСС/Коротаев Артем
Почтовые марки и сувениры пополнят почтовый блок, выпущенный в честь чемпионата мира по футболу 2018 года. Сувенирная почтовая продукция поступит в обращение 7 августа, сообщает Агентство "Москва".
На почтовом блоке разместили официальную символику ЧМ-2018 и стилизованное изображение футбольного мяча с нанесенными на него видами стадионов и достопримечательностей городов-организаторов ЧМ-2018.
На полях осуществлена надпечатка счета финального матча 4:2 между сборными Франции и Хорватии. Нанесены даты проведения финала мундиаля – 15 июля 2018 года.
Купить сувенирную продукцию можно будет во всех отделениях почтовой связи.
Почтовым блоком называют лист, на котором расположены две или четыре тематические марки. Они могут быть разделены перфорацией и иметь родственный дизайн. Иногда сувенирный блок имеет оригинальный рисунок, не встречающийся на марках.
Блоки бывают разного размера. Марочное поле у сувенирного почтового листа большое, и на нем часто делается памятная надпись.
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