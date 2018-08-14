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В Роспотребнадзоре выступили против продажи пива на стадионах. В ведомстве считают, что это будет способствовать алкоголизации населения, пишут "Известия".

При этом в пресс-службе Минэкономразвития отметили, что принимать решение о продаже пива на стадионах стоит только после проведения анализа практики по реализации алкогольной продукции на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира по футболу 2018 года.

Запрет на реализацию пива на стадионах действует в России с 2005 года.

Глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин считает, что лига заинтересована, чтобы пиво разрешили продавать на стадионах и чтобы пивные бренды пришли в футбол. Он полагает, что пиво – атрибут любого футбольного болельщика.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн ранее сообщал, что болельщики мундиаля не злоупотребляли алкоголем. По его мнению, турнир прошел трезво и успешно.