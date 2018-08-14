В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при покупке сока

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Роскачество исследует яблочные соки с прилавков российских магазинов. Организация также подготовила рекомендации по выбору напитка для потребителей.
В исследование организации войдут 32 торговые марки яблочного сока из Москвы, Краснодарского края, Московской, Орловской и Самарской областей и Республики Алтай, а также из Сербии, Франции, Белоруссии и Армении.
Эксперты проанализируют состав осветленного восстановленного сока с мякотью и прямого отжима, а также детские напитки. Они оценят продукцию по 38 показателям качества и безопасности. В частности, планируется провести дегустацию, оценить массовую доли осадка в осветленном соке и объемную долю мякоти.
Напитки проверят на наличие сахара и подсластителей. В программу проверки включили пестициды, нитраты и микробилогоию, а также первые признаки порчи.
Проверят эксперты и точность маркировки: соответствие фактической массы и состава продукта заявленным на упаковке. Отдельно планируется оценить количество калия, магния и натрия, и определить наличие примесей.
"Соки из фруктов для детей должны отвечать более строгим требованиям качества и безопасности продукции. На соковую продукцию из фруктов и овощей, в составе сока для детей раннего возраста не допускается добавление пищевых компонентов и добавок, содержащих ГМО, ровно, как и подсластителей, ароматизаторов, красителей и подкрашивающих экстрактов, а также сахара", – заявила директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.
Пакетированные соки для детского питания должны иметь пониженную кислотность.
Стандарты, по которым сделаны соки, не имеют значения, поскольку в законодательстве четко прописаны различия между нектарами и соками. Прежде всего нужно определиться между этими категориями, пояснила Викулова.
На многие вопросы о напитке отвечает упаковка. Определить восстановленный сок можно по надписям "изготовленный из концентрированного сока", "из концентрированного сока и пюре" и так далее. В составе смешанного сока должны быть перечислены все компоненты, кроме многокомпонентных соков – в них не может быть ничего, кроме указанных в названии ингредиентов.
На упаковке нектаров или сокосодержащих напитков должна быть указана минимальная объемная доля сока или пюре.
Также следует обратить внимание на срок годности сока и прочитать об условиях его хранения после вскрытия упаковки. Пакет должен быть цельным.
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