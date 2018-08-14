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Эксперты составили рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Ranking 2018. Список был опубликован в журнале The Economist.
Первое место досталось австрийской столице – Вене. Второе место занял Мельбурн (Австралия), а японский город Осака расположился на третьей строке списка.
В первую десятку также вошли Калгари, Сидней, Ванкувер, Токио, Торонто, Копенгаген и Аделаида. Столица России в рейтинге комфортных городов оказалась лишь на 68 строчке.
При составлении рейтинга специалисты учитывали такие показатели, как уровень здравоохранения, степень культурного развития, чистоту окружающей среды, образование и уровень развития инфраструктуры.
Ранее Москва была признана городом с самой комфортной в мире социальной инфраструктурой. Такие данные привели специалисты компании PricewaterhouseCoopers. Они установили, что в российской столице самые короткие расстояния от жилья до школ – менее 400 метров, в то время как в других городах – в среднем больше километра. Кроме того, москвичам финансово доступны разные виды соцуслуг.
Кроме того, в ходе исследования Москва была названа городом-альтруистом. Это мегаполис, который достиг максимального уровня развития инфраструктуры и услуг при разумном и бережном отношении к ресурсам.
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