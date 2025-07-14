Врач Малай: долгая рыбалка может грозить отечностью, тяжестью и судорогами ног

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Долгая рыбалка может грозить отечностью, тяжестью и судорогами ног, что является возможными симптомами варикозной болезни нижних конечностей (ВБНК), предупредила врач-кардиолог Анастасия Малай в беседе с "Газетой.ру".

Специалист обратила внимание, что при "рыбацком варикозе" происходит расширение подкожных вен, которому нередко сопутствует венозная недостаточность. Среди причин такого заболевания кардиолог отметила нарушение нормального венозного кровотока, приводящее к застою крови.

В состоянии покоя, особенно если человек сидит или стоит, происходит значительное снижение активности мышц и вен в области голени. Это, в свою очередь, грозит нарушением оттока крови и возникновением отеков, тяжести, боли, зуда или даже ночных судорог, подчеркнула Малай.

При этом, уточнила врач, выраженные вены на ногах у людей со светлой кожей не всегда говорят о заболевании – это, скорее, индивидуальная особенность организма. При возникновении указанных симптомов специалист посоветовала обращать на это внимание, поскольку сидение на протяжении долгого времени становится фактором риска развития варикоза.

"Современные исследования показывают, что при длительном венозном застое снижается напряжение сдвига – механическое давление, которое кровь оказывает на клетки внутренней оболочки вен. Это влияет на обмен веществ и способствует воспалительным изменениям, утолщению или истончению венозной стенки и прогрессированию заболевания", – указала кардиолог.

Более того, ВБНК представляет собой не только отеки и болезненные ощущения. Без должного лечения при заболевании могут возникнуть липодерматосклероз, венозная экзема и даже трофические язвы, поэтому своевременно начать профилактику и лечение крайне важно.

В качестве одного из действенных способов консервативного лечения Малай предложила использовать эластичную компрессию, то есть использование компрессионного трикотажа, который помогает поддерживать вены, улучшает отток крови и предотвращает возникновение отеков.

Она посоветовала носить компрессионные гольфы или чулки, создающие давление в области лодыжки в пределах 10–30 миллиметров ртутного столба. Особенно это актуально во время рыбалки, длительных поездок или перелетов.

"Предотвратить заболевание или замедлить его развитие можно с помощью простых мер: регулярная ходьба, использование компрессионного трикотажа и внимание к первым симптомам. Берегите ноги – и рыбалка останется в радость, а не станет причиной серьезных проблем со здоровьем", – заключила специалист.

Ранее нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал регулярно употреблять зелень, орехи, растительные масла и рыбу при варикозе. Также специалист рекомендовал обратить внимание на продукты, которые помогают укрепить сосудистую стенку. Кроме того, для здоровья полезно употреблять ежедневно 400 граммов овощей, включая зелень и зеленые овощи.