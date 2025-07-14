Диетолог Пристанский: некоторым не стоит полностью отказываться от шоколада

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Шоколад может быть полезен, рассказал диетолог и нутрициолог Роман Пристанский. Об этом сообщает "Радио 1".

В лакомстве есть магний и цинк, отметил эксперт. По его словам, для заботы о своем здоровье также необходимо учитывать процент кофеина в шоколаде и придерживаться разнообразного рациона питания.

При этом резкий отказ от сладкого может привести к психологическим трудностям. Пристанский пояснил, что в такой ситуации многие срываются и начинают есть ночью. Чтобы избежать подобных случаев, специалист порекомендовал постепенно сокращать количество сладкого в рационе.

В свою очередь, профессор Университета Суррея Кристиан Хейсс отметил положительный эффект какао и чая, а также напитков на основе лука, винограда, яблок для гипертоников. Его слова приводит "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mirror.

Напитки способствуют снижению артериального давления. Все благодаря высокой концентрации в них биологически активных добавок флавоноидов, отметил ученый.

Эти вещества имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства и улучшают внутреннюю выстилку сосудов. Кроме того, флавоноиды помогают расширить сосуды и нормализовать давление.

Хейсс, ссылаясь на исследования, указал, что эффект от ежедневного употребления двух–трех чашек какао или нескольких яблок будет близок к воздействию некоторых медикаментов. Вместе с тем результаты мониторинга показали, что флавоноиды улучшали работу сосудов и у здоровых людей. При этом у людей не возникало каких-либо побочных эффектов.

По словам Хейсса, результаты исследования также свидетельствуют о пользе содержащих эти вещества продуктов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ученый предупредил, что флавоноиды не являются заменой полноценного лечения.

Он посоветовал для начала заменить десерт на яблоко и пронаблюдать, как организм отреагирует на это. Позже можно приступить к подобным экспериментам с какао и виноградом.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что для организма будут полезны 10–20 граммов шоколада в день. По словам эксперта, увеличивать порцию не стоит из-за высокой калорийности продукта. При этом наибольшую пользу может принести шоколад, который содержит более 70% какао.