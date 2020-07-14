Ученые рассказали, почему россияне стали чаще ходить в зоопарк

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В 2019 году в России на 7% выросло количество посетителей зоопарков по сравнению с 2018 годом. Такие данные опубликовало министерство культуры. Так, самыми активными городами стали Москва, Санкт-Петербург, а также Новосибирская область.

Повышенный интерес к животным связан с улучшенными условиями их содержания, об этом News.ru заявил научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН, зоолог Михаил Веревкин.

По словам специалиста, людям приятно смотреть на счастливых обитателей зоопарков. Однако в некоторых регионах России все еще встречаются зверинцы, где животных содержат в маленьких клетках, ограничивая свободу их передвижений.

"Посетители таких мест не получают удовольствия от увиденного, а только испытывают сожаление в связи с происходящим. После такого, конечно, возвращаться в зверинец больше не хочется", – подчеркнул Михаил Веревкин.

Кроме этого, в России растет тренд на семейный отдых. Находясь в зоопарке, и дети, и родители увлечены одним делом – изучением повадок животных, развитием кругозора. Такой информацией поделилась психолог Наталья Панфилова.

"Это порой лучше, чем отвести ребенка в игровую комнату, где душно и шумно. Зоопарк сегодня фактически стал развлекательным центром под открытым небом", – рассказала Панфилова.

Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка на свет появился детеныш лошади Пржевальского. Вид этого животного занесен в Красную книгу и существует на планете только в зоопарках.