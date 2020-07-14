Ученые рассказали, почему россияне стали чаще ходить в зоопарк

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В 2019 году в России на 7% выросло количество посетителей зоопарков по сравнению с 2018 годом. Такие данные опубликовало министерство культуры. Так, самыми активными городами стали Москва, Санкт-Петербург, а также Новосибирская область.
Повышенный интерес к животным связан с улучшенными условиями их содержания, об этом News.ru заявил научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН, зоолог Михаил Веревкин.
По словам специалиста, людям приятно смотреть на счастливых обитателей зоопарков. Однако в некоторых регионах России все еще встречаются зверинцы, где животных содержат в маленьких клетках, ограничивая свободу их передвижений.
"Посетители таких мест не получают удовольствия от увиденного, а только испытывают сожаление в связи с происходящим. После такого, конечно, возвращаться в зверинец больше не хочется", – подчеркнул Михаил Веревкин.
Кроме этого, в России растет тренд на семейный отдых. Находясь в зоопарке, и дети, и родители увлечены одним делом – изучением повадок животных, развитием кругозора. Такой информацией поделилась психолог Наталья Панфилова.
"Это порой лучше, чем отвести ребенка в игровую комнату, где душно и шумно. Зоопарк сегодня фактически стал развлекательным центром под открытым небом", – рассказала Панфилова.
Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка на свет появился детеныш лошади Пржевальского. Вид этого животного занесен в Красную книгу и существует на планете только в зоопарках.
В Московском зоопарке вылупились птенцы фламинго
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: