В Париже проходит военный парад в честь Дня взятия Бастилии

Военный парад по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии – проходит 14 июля на Елисейских полях.
В параде принимают участие более 4000 военных, почти 200 единиц военной техники и более 230 лошадей. Об этом сообщает РИА Новости. В воздушной части парада участвуют 66 самолетов и 36 вертолетов.
До прохода танков и больших машин на площади Согласия выступили роботы.
Военнослужащие продемонстрировали оружие, призванное уничтожать дроны, и другие современные устройства, находящиеся на вооружении французской армии.
Над площадью пролетел одетый в шлем человек на летающей доске. Сразу после этого пилотажная группа Patrouille de France выпустила в небо над Парижем дым в цветах французского флага.
День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля.
Бастилия – крепость и государственная тюрьма в предместье Сент-Антуан в Париже. Она была построена в 1382 году. В XIV-XVII веках служила укреплением на подступах к столице, выполняла функции тюрьмы. В основном, там отбывали наказание политзаключенные.
Бастилия пала под натиском восставших 14 июля 1789 года. Именно этот день считается началом Великой французской революции.
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