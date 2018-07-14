Станции метро "Марьино" и "Люблино" изменили режим работы до 16 июля

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Станции московского метро "Марьино" и "Люблино" изменили режим работы с 13 до 16 июля из-за ремонта в пассажирской зоне. В выходные дни, а также в вечернее время по будням будут закрыты по одному из вестибюлей.

С 22:00 13 июля до открытия метро 16 июля не будут работать северные вестибюли станций "Марьино" и "Люблино". Эти же вестибюли будут закрываться каждый день с 22:00 и до открытия на следующий день с 16 до 20 июля. Об этом говорится на сайте столичного метрополитена.

Южные вестибюли станций "Марьино" и "Люблино" не будут работать с 22:00 20 июля до открытия метрополитена 23 июля.

Также будет закрываться каждый день с 22:00 и до открытия подземки на следующий день с 23 до 27 июля южный вестибюль станции "Марьино".

Южный вестибюль станции "Люблино" не будет работать с 23 до 27 июля, а также 30 и 31 июля.

Пассажиры смогут пользоваться вестибюлями, которые находятся с противоположной стороны.