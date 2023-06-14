Воздух в Москве впервые за лето прогреется до 25 градусов 14 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В среду, 14 июня, впервые этим летом столбики термометров покажут 25 градусов, ожидается ясное небо и без осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится непререкаемым господством антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет идеально погожий летний денек с температурным фоном, соответствующим климатической макушке лета", – поделился синоптик.

По словам Тишковца, этот день будет малооблачным, без осадков. Температура воздуха в Москве днем составит 24–26 градусов, в области – 22–27 градусов. Ветер прогнозируется северо-восточный с порывами до 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.

В предстоящие выходные, 17 и 18 июня, столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Согласно данным Гидрометцентра России, осадки не ожидаются, облачность будет переменной, а ветер – слабым.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 14 июня