Более 30 экомаршрутов откроется летом в заповедниках

Более 30 оборудованных экологических маршрутов появится этим летом в заповедниках и национальных парках России. Это будет сделано ради развития экологического туризма в рамках национального проекта "Экология", сообщила пресс-служба Минприроды.
"В летний туристический сезон 2019 года на особо охраняемых природных территориях федерального значения откроется более 30 новых оборудованных экологических маршрутов. Мероприятия проводятся Минприроды России в рамках реализации федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология", – передает ТАСС сообщение ведомства.
18 июня в заказнике "Меклетинский" в Калмыкии откроется экомаршрут "Меклетинские розовые озера". В начале июля в Валдайском национальном парке будет открыта "Большая Валдайская тропа" в 59 километров. Этот маршрут предусматривает пять ночевок на турбазах и четыре промежуточных привалочных пункта.
В заповеднике "Хакасский" откроется палеонтолого- экологический маршрут "Короткое путешествие длиною в 400 миллионов лет". На Дальнем Востоке в Буреинском заповеднике в конце июня будет опробован маршрут выходного дня "У истоков Буреи". Сихотэ-Алинский заповедник на вторую половину августа запланировал открытие маршрута "Гора Лысая", названного в честь вершины одного из хребтов Сихотэ-Алиня.
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