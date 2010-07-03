В России отмечают Всемирный день донора

Фото: портал мэра и правительства Москвы

14 июня отмечается Всемирный день донора крови, сообщает metronews.ru.

Сдавать кровь могут лица старше 18 лет весом больше 50 килограммов. Нужно быть гражданином РФ или иностранцем, проживающим в стране законно не менее года. Необходимо будет зарегистрироваться в качестве донора и пройти медобследование.

При платной сдаче социальные льготы и награды не предоставляются. Но получить за нее можно от 3600 до 6000 рублей. Если кровь сдается бесплатно, то донору предложат компенсацию до 1128 рублей за питание. Кроме того, каждому донору полагаются два дополнительных оплачиваемых дня отдыха с сохранением зарплаты.

Первая сдача всегда безвозмездна. Оплачивается либо годовая сдача, либо однократная.

Однако сдавать без необратимого вреда для здоровья можно не только кровь, хотя у каждого вида донорства есть свои противопоказания. Кормящие матери могут сдавать грудное молоко. Для этого следует обратиться в добровольческие движения "Молочная мама" и "Грудное молоко от мамы к маме" или быть пациентом Научного центра здоровья детей. Можно и самим искать нуждающихся мам.

Получательница молока иногда предлагает маме-дарительнице молока сделать анализы или пройти обследование. На это можно согласиться или отказаться.

Обладатели волос длиной от 40 сантиметров могут поделиться ими. Цена зависит от длины и качества. Окрашенные или седые волосы будут стоить дешевле волос естественного цвета. Примерная цена – от 1500 рублей за 100 граммов.

Волосы можно срезать самостоятельно, но делать это надо правильно. В пункте приема подстригают бесплатно.

Фекальную микробиоту могут сдать россияне от 16 до 55 лет c индексом массы тела 19–26. Предварительно следует зарегистрироваться, пройти интервью, медосмотр, сдать анализы. Затем ожидается второе интервью.

После этого идет карантинный период 60 дней: 5 раз в неделю необходимо сдавать образцы, 1 раз в 7 дней – кровь. Потом – интервью, обследование и непосредственная процедура.

Материальной компенсации не полагается. Но это может помочь тем, кто страдает от заболеваний, вызванных нарушением работы кишечных бактерий.

Донорами костного мозга становятся граждане России от 18 до 45 лет весом более 50 килограммов. Важно отсутствие противопоказаний. Перед процедурой необходимо сдать кровь на типирование в одной из лабораторий (список есть на сайте "Русфонда") и подписать соглашение о вступлении в регистр доноров костного мозга.

Материальной компенсации не полагается. Однако это может стать шагом к спасению жизни детей и взрослых, больных раком, лейкозами, наследственными заболеваниями.

Яйцеклетки сдают физически и психически здоровые женщины в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшие медико-генетическое обследование. Донорами можно быть и анонимно.

Нужно обратиться в медучреждение, пройти медобследование. С помощью гормонотерапии синхронизируются циклы донора и реципиента, затем производятся стимуляция суперовуляции и пункция фолликулов яичника для получения яйцеклеток. Получить за это можно от 50 тысяч рублей.

Аналогичные требования для доноров спермы. Им полагается от 1500 до 3000 за сдачу.



В России отмечают Всемирный день донора



