Условия для увеличения пенсионного возраста в РФ созданы – Медведев

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов

В России созданы условия для пересмотра возраста выхода на пенсию, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе и потому, что созданы условия для решения задачи по увеличению продолжительности жизни в рамках программы "80+", – цитирует Медведева ТАСС.

14 июня кабмин обсуждает законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Как отметил Медведев, нынешний возраст давно нуждался в пересмотре, поскольку его установили в середине прошлого века.

Отмечается также, что повышать порог выхода на пенсию начнут с 2019 года. Переходным периодом для мужчин станет срок до 2028 года, для женщин – до 2034-го.

Ранее о том, что изменения пенсионной системы будут проходить постепенно заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что пенсионная система состоит из множества тем: обычных пенсий, пенсионного возраста, досрочных пенсий и других.

Инициативу положительно оценил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, увеличение пенсионного возраста поспособствует и росту самих пенсий.