Ведущий Молчанов отреагировал на сообщения о своей госпитализации

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Теле- и радиоведущего Владимира Молчанова положили в больницу, однако не экстренно, как сообщали СМИ, а на плановые процедуры. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Что за глупость? Я планово лег. У меня был в январе COVID-19. Я реабилитируюсь, зарядкой занимаюсь, чем положено", – возмутился Молчанов.

До этого появилась информация о том, что ведущему экстренно потребовалась операция из-за осложнений после тяжелой болезни.

Ранее в СМИ сообщили о тяжелом заболевании у Александра Маршала. Как отмечали журналисты, у музыканта случился инсульт. Позже Маршал опроверг эту информацию.