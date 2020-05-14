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Общество

14:59

Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози

общество за рубежом

Фото: ТАСС/MediaPunch via www.imago-images.de/mpi98

Актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен разводится с банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози. Они провели в браке почти 5 лет, передает "Газета.ру".

Сестра-близнец актрисы Эшли Олсен решила расторгнуть брак в срочном порядке. Заявление на развод актриса подала 17 апреля, но в связи с ограничениями из-за коронавирусной инфекции суды не разводят их. При этом развестись можно только в случае, если расторжение брака признают в суде срочным.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози связали себя узами брака в ноябре 2015 года. Торжественная церемония прошла в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что Лолита Милявская развелась с пятым мужем Дмитрием Ивановым.

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