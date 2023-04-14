В Роспотребнадзоре назвали продукты, которые зарядят силой и бодростью

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За зимний период времени запасы полезных микроэлементов в организме человека уменьшаются. Однако существуют продукты, в которых присутствуют необходимые витамины, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на эксперта Роспотребнадзора Екатерину Головкову.

По ее словам, такая зелень, как петрушка, лук, черемша, укроп, щавель и салаты, может помочь организму пробудиться от зимы. В петрушке содержатся витамин С, фолиевая кислота, витамины В, А, РР, Е, объяснила Головкова.

"У зеленого лука состав вообще уникальный. В 100 граммах лука содержится дневная норма не только витамина С, но и А, а также много калия. Щавель и вовсе называют "весенним королем". В его состав входят витамины C, K, E, B", – подчеркнула эксперт.

В жирной рыбе присутствует омега-3, которая уменьшает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, повышает эластичность артерий и стабилизирует сердечный ритм. Она также выделила орехи. Они являются источником антиоксидантов, замедляют процесс старения, укрепляют иммунитет, улучшают состояние кожи и волос.

Кроме того, для организма полезна свежая молодая капуста, которая содержит в себе аскорбиновую кислоту, витамины В и С. Данный продукт способен помочь справиться с весенней апатией и стрессом, добавила собеседница издания.

"В капусте содержится уникальный витамин U. Это витаминоподобное соединение – S-метилметионин – восстанавливает слизистую оболочку желудка", – сказала она.

Ранее диетолог Ольга Сазонова рассказала, что любые продукты с животным белком помогают пополнять запасы коллагена. По ее словам, организм сам синтезирует коллаген из аминокислот. Их он получает, расщепляя полученный с пищей белок, объяснила специалист.

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