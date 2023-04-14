Волонтеры отмечают интерес жителей Москвы к информации о военной службе по контракту

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Жители Москвы активно интересуются возможностью заключения контрактов о прохождении военной службы. Об этом рассказали волонтеры, отвечающие на вопросы граждан относительно контрактной службы и раздающие буклеты около станций метро.

"Жители Москвы достаточно положительно реагируют на данную акцию. Подходят, задают вопросы и берут наши буклеты", – заявила волонтер и активист молодежного сообщества "STOлица" Екатерина Черемисскина.

Она помогает москвичам у станции метро "Кузьминки".

Отмечается, что людей чаще всего интересуют вопросы о том, куда они могут обратиться для заключения контракта, какие документы необходимо предоставить и как обстоят дела с обеспечением всеми необходимыми вещами.

"На самом деле люди максимально положительно настроены на эту акцию. <…> Видел двух мальчиков с татуировками на лице, которые вроде точно никогда не подойдут, но они огромной компанией подошли начали рассматривать листовки, начали задавать вопросы", – рассказал волонтер пункта отбора на службу по контракту, активист молодежного сообщества "STOлица" Кирилл Мокрушин.

Он добавил, что молодые люди осознают всю важность акции, часто берут буклеты и говорят, что готовы отправиться на военную службу.

Мокрушин отвечает на вопросы граждан относительно военной службы около станции метро "Рязанский проспект".

Единый пункт отбора на военную службу был открыт в Москве 3 апреля. Он расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

4 апреля в столице начал свою работу чат-бот, который ответит на все вопросы граждан, желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.



Москвичам сообщили о записи в пункт отбора на военную службу по контракту через mos.ru

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