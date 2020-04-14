Власти РФ и Москвы приняли эффективные меры против коронавируса – медэксперты КНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Группа китайских медицинских экспертов, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса, оценила работу российских властей.

По их словам, власти РФ и правительство Москвы приняли эффективные меры по борьбе с пандемией, передает РИА Новости.

Мнением о проделанной работе поделился член делегации китайских медэкспертов, руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хэйлунцзян Ван Кайли. Он обратил внимание, что СМИ также повели себя правильным образом, потому что коронавирус является совершенно новым типом вируса.

Недавно в МИД КНР заявили, что Китай направил в Россию группу специалистов. Медики приехали в страну для оказания помощи. В общей сложности группа экспертов, которая прибыла в российскую столицу, состоит из 10 человек, сказали в дипмиссии.

Согласно информации на 14 апреля, в России зарегистрированы 21 102 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. Большинство из них – в Москве – 1489.

Ранее сообщалось, что китайские и московские врачи обменяются опытом для борьбы с COVID-19.