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Художник из Санкт-Петербурга хочет подарить Урганту портрет из гречки

Художник из Питера мечтает отблагодарить Урганта портретом из гречки
общество культура эксклюзив

Фото: соцсети

Художник из Санкт-Петербурга Алексей Шабалин хочет подарить Ивану Урганту портрет телеведущего, сделанный из гречки. Он рассказал Москве 24, откуда возникла такая идея.

"В 2014 году для моей семьи были самые сложные времена. В то время был кризис, случилось так, что в семье появились большие финансовые проблемы. Из-за них одно время было все настолько плохо, что мы ели только гречку и запивали ее водой", – признался молодой человек.

Один Новый год и зиму я запомнил навсегда: тогда было настолько все страшно и загружено проблемами, что по вечерам мы с моей семьей садились и смотрели передачу Ивана. И, знаете, это как-то облегчало нам жизнь, вселяло какую-то надежду, что скоро все исправится.
Алексей Шабалин
художник

Сейчас, по словам молодого человека, в его семье дела наладились: все хорошо и у самого Алексея, и у его семьи. "Я благодарен Ивану, что он, пусть и из телевизора, был в это время рядом с нами, его энергия позитива как-то передавалась нам", – объяснил Алексей.

Художник решил выразить благодарность не только словами. "Недели две назад я узнал, что у известного ведущего скоро день рождения. Мне вспомнилась та история из детства, и я подумал: можно как-то отблагодарить этого человека, причем интересным способом. Иначе он просто не заметит, если я нарисую что-то рядовое, типичное", – рассказал Шабалин и добавил, что картина из гречки не только необычная, но и символичная для него самого.

Я хочу передать Ивану картину при встрече лично и выразить свою благодарность и почтение, поблагодарить за то, что был с нами в то тяжелое время.
Алексей Шабалин
художник

Ранее в Подмосковье художники необычным способом отблагодарили врачей, которые лечат заболевших коронавирусом. На поле недалеко от Подольска они нарисовали огромное сердце, а над ним белой краской написали: "Спасибо врачам".

"Как лайк делают, так же и мы решили лайк показать и написать: "Спасибо врачам". Надпись получилась очень большая. Ушло у нас около 32 литров краски, но она безвредна, при первом дожде это все смоется", – пояснил один из художников Илья Демченко.

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