Художник из Санкт-Петербурга хочет подарить Урганту портрет из гречки

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Художник из Санкт-Петербурга Алексей Шабалин хочет подарить Ивану Урганту портрет телеведущего, сделанный из гречки. Он рассказал Москве 24, откуда возникла такая идея.
"В 2014 году для моей семьи были самые сложные времена. В то время был кризис, случилось так, что в семье появились большие финансовые проблемы. Из-за них одно время было все настолько плохо, что мы ели только гречку и запивали ее водой", – признался молодой человек.
Сейчас, по словам молодого человека, в его семье дела наладились: все хорошо и у самого Алексея, и у его семьи. "Я благодарен Ивану, что он, пусть и из телевизора, был в это время рядом с нами, его энергия позитива как-то передавалась нам", – объяснил Алексей.
Художник решил выразить благодарность не только словами. "Недели две назад я узнал, что у известного ведущего скоро день рождения. Мне вспомнилась та история из детства, и я подумал: можно как-то отблагодарить этого человека, причем интересным способом. Иначе он просто не заметит, если я нарисую что-то рядовое, типичное", – рассказал Шабалин и добавил, что картина из гречки не только необычная, но и символичная для него самого.
Ранее в Подмосковье художники необычным способом отблагодарили врачей, которые лечат заболевших коронавирусом. На поле недалеко от Подольска они нарисовали огромное сердце, а над ним белой краской написали: "Спасибо врачам".
"Как лайк делают, так же и мы решили лайк показать и написать: "Спасибо врачам". Надпись получилась очень большая. Ушло у нас около 32 литров краски, но она безвредна, при первом дожде это все смоется", – пояснил один из художников Илья Демченко.
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