В Госдуме рассмотрят идею повысить стипендии студентам-волонтерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова заявила Москве 24 о готовности рассмотреть предложение о повышении стипендии студентам-волонтерам. Она уточнила, что данное предложение требует проработки и расчетов.

"Повышение стипендии и снижения стоимости за обучение можно было бы рассмотреть, но эта идея требует серьезной проработки и расчетов", – заявила Тутова.

По ее мнению, волонтерская деятельность должна быть безвозмездная и бескорыстная. Депутат считает, что бонусы для студентов в виде взаимозачетов более актуальны.

Тутова поддержала идею засчитывать волонтерскую деятельность как практику. По ее словам, такое предложение уже выносилось на обсуждение комитета по образованию и науке.

"Можно засчитать как стажировку или как практику волонтерскую деятельность. Такое предложение уже поступало от проекта "Новая школа", – отметила депутат.

Ранее руководитель проекта Общероссийского народного фронта "Профстажировки" Илья Семин предложил увеличить стипендию студентам-волонтерам. Он считает, что студентам, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, следует поднять стипендию в два раза.

Кроме того, общественник предложил на период обучения снизить им стоимость обучения до 25%. По его мнению, также образовательные учреждения должны взять во внимание деятельность этих студентов и засчитать ее как практику или стажировку.