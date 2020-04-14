В Госдуме рассмотрят идею повысить стипендии студентам-волонтерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова заявила Москве 24 о готовности рассмотреть предложение о повышении стипендии студентам-волонтерам. Она уточнила, что данное предложение требует проработки и расчетов.
"Повышение стипендии и снижения стоимости за обучение можно было бы рассмотреть, но эта идея требует серьезной проработки и расчетов", – заявила Тутова.
По ее мнению, волонтерская деятельность должна быть безвозмездная и бескорыстная. Депутат считает, что бонусы для студентов в виде взаимозачетов более актуальны.
Тутова поддержала идею засчитывать волонтерскую деятельность как практику. По ее словам, такое предложение уже выносилось на обсуждение комитета по образованию и науке.
"Можно засчитать как стажировку или как практику волонтерскую деятельность. Такое предложение уже поступало от проекта "Новая школа", – отметила депутат.
Ранее руководитель проекта Общероссийского народного фронта "Профстажировки" Илья Семин предложил увеличить стипендию студентам-волонтерам. Он считает, что студентам, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, следует поднять стипендию в два раза.
Кроме того, общественник предложил на период обучения снизить им стоимость обучения до 25%. По его мнению, также образовательные учреждения должны взять во внимание деятельность этих студентов и засчитать ее как практику или стажировку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: