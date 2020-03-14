Москва лидирует по числу предпринимателей, которым еще не исполнилось 18

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По количеству индивидуальных предпринимателей, не достигших 18 лет, Москва занимает первое место среди регионов России. В столице на сегодняшний день 57 несовершеннолетних бизнесменов. Об этом Москве 24 сообщили в Федеральной налоговой службе.

Второе и третье места по числу подростков в бизнесе занимают Краснодарский край и Московская область соответственно. 32 юных предпринимателя зарегистрированы в Краснодарском крае и 31 – в Московской области.

За городами-лидерами следуют Санкт-Петербург (23 юных бизнесмена), Ростовская область (16), Пермский край (14). Наименьшее количество юных бизнесменов зарегистрировано в Дагестане (12).

На середину марта 2020 года в России зарегистрировано 456 несовершеннолетних индивидуальных предпринимателей. Из них 260 юношей и 196 девушек.

Самой популярной сферой деятельности среди несовершеннолетних предпринимателей является сдача в аренду недвижимости. Юные бизнесмены предпочитают заниматься и розничной торговлей, в первую очередь продуктами и напитками.

Еще одна сфера, распространенная среди бизнесменов младше 18 лет, – деятельность рекламных агентств.

Отметим, что, согласно Гражданскому кодексу РФ, подросток с 14 до 18 лет имеет право зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель с согласия родителей, а также органа опеки и попечительства.

Пятилетняя девочка зарабатывает 18 млн долларов в год



В 2019 году в список самых богатых YouTube-блогеров попали сразу два ребенка, в том числе девочка из России. Доход маленькой россиянки оценивается в 18 миллионов долларов. Она ведет несколько YouTube-каналов на разных языках.

Летом 2019 года стало известно, что Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о праве детей работать с 14 лет.

Мария Ефимова