Как зарабатывают на жизнь московские косплееры

Сostume play, сокращенно и по-русски просто косплей – то есть "костюмированные игры". Смысл в том, что взрослые люди переодеваются в костюмы героев из компьютерных игр, аниме, комиксов, манги и фильмов. Культура, распространившаяся по всему миру из Японии, неплохо чувствует себя в России: существуют группы и объединения косплейщиков, специализированные каналы в медиа и оффлайн-фестивали – комик-коны.

Косплееры тратят кучу денег на образы: покупают дорогие ткани для костюмов, выискивают подходящие парики и обувь, нанимают мастеров для пошива, а потом еще и заказывают платные фотосессии. Получается довольно дорого для хобби. Однако некоторым удается отбивать затраты и даже получать прибыль из своего увлечения. Мы выяснили, как и сколько некоторые из них зарабатывают.

Нинелька Нуретдинова, 28 лет. Занимается косплеем с 2009 года

Людей, для которых косплей – бизнес, не так уж и много. В России не больше десяти человек. У меня есть основная работа – я комьюнити-менеджер в игровом издательстве, но на косплее тоже получается зарабатывать. У меня есть страница на Patreon (сервис, который позволяет блогерам, ютьюберам, художникам и косплеерам получать средства со своих фанатов. – Прим. ред.), где я собираю совсем незначительные для косплея цифры: в среднем 6 000 рублей в месяц, но зато стабильно. Есть такие, кто на Patreon делает миллионы. Работает так: человек, которому нравится творчество косплеера, оформляет платную подписку от 1$ до бесконечности, а там уже на усмотрение своего героя получает какие-либо награды: фотографии, разговоры по скайпу с ним, подписку в инстаграм, а иногда и просто "спасибо". Это как краудфандинг, только с подпиской на месяц. Также я изготавливаю костюмы на заказ и работаю на фестивалях, самый популярный из которых "Игромир"; это приносит намного больше денег, но такая возможность выпадает всего два или три раза в год. В любом случае, косплееры на мероприятии получают меньше, чем модели, раздающие флаеры. В среднем нам платят от 500 до 1 500 рублей в час, зависит от сложности костюма. И это мало.

Знаю девушку из-за рубежа, зарплата которой 10 миллионов рублей в месяц. Но я не такой популярный косплеер: за месяц максимум получала 30 000 рублей. Больше всего прибыли приносит создание костюмов: максимально дорогой заказ был в 10 000 рублей. За очень сложные наряды не возьмусь – все же опыта не так много. В мечтах у меня – собственная мастерская. В принципе, можно сшить костюм и за 1 000 рублей, если это, например, японская школьная форма. Мой самый дорогой – костюм Эмили из игры Dishonored. Я выбирала для него самые лучшие и дорогие ткани и фурнитуру, поэтому он обошелся в 16 000 рублей. Но опять-таки – что считать большой суммой? Знаю одну девушку, которая потратила на костюм 250 000 рублей. Свои наряды я не продаю: это моя работа, и мне очень жалко с ними прощаться.

Вера Андреева, 21 год. Занимается косплеем с 2014 года

Для меня косплей – хобби, у которого есть кое-какое финансовое обеспечение, что не делает его машиной для зарабатывания денег. Вообще, мало для кого косплей – основная работа. Я лишь слегка отбиваю затраты на костюмы, съемки, реквизит, декорации и рекламу, хотя и занимаюсь этим уже пять лет. В основном – это поддержка поклонников моего творчества на платформе Patreon. В среднем получаю от 45 до 600 долларов в месяц – все зависит от активности поклонников. На фестивалях косплея не зарабатываю. На самом деле, за участие в них можно получить деньги, только если ты – очень известный косплеер, и тебя пригласили на мероприятие для приманки. Либо если ты победил в конкурсе и получил денежный приз. Но чаще всего фестивали косплея и конвенты – это лишь возможность показать себя и свои костюмы.

Основная статья расходов – костюмы. Самый дорогой стоил больше 60 000 рублей: создавала образ Эллериан, королевы Эльфов. Выбрала хорошего мастера, который в кратчайшие сроки по моим эскизам все изготовил. В эту сумму входил пошив, укладка парика и обувь. На все ушло около месяца. А вот самый дешевый костюм – Канан в школьной форме. Тут все просто: форму сшить легко, а парик был у меня на руках еще с прошлых сетов по аниме. Так что образ обошелся мне где-то в 5 000 рублей. И справилась всего за пару недель. Все костюмы я оставляю себе: они мне очень дороги, и я уверена, что образы пригодятся мне в профессии. Сейчас я учусь на актрису театра и кино, но пока не работаю.

Фото: предоставлено Мишаном Потакусом

Мишан Потакус, возраст не сказал. Занимается косплеем с 2017 года

Не думаю, что косплей – бизнес: особо не заработаешь. Для меня – это увлечение: занимаюсь им, чтобы разнообразить свою жизнь, а так работаю IT-инженером. Пока затрат больше, чем прибыли, но как-то мне подарили приз – пауэрбанк. Да и вообще, я не позиционирую косплей как средство заработка – для меня это самовыражение. Помимо расходов на костюм, грим и краски, нужно еще самому заплатить за фотографа в арендованной студии, покупать билеты на фестивали, оплачивать дорогу и проживание. Есть несколько способов заработать: во-первых, изготавливать шлемы, доспехи, оружие и парики на заказ, во-вторых, продавать контент на Patreon, также можно работать на тематических стендах, фестивалях, участвовать в промоакциях и последнее – получать денежные вознаграждения за призовые места в конкурсах.

Фото: предоставлено Мишаном Потакусом

Пока что я сделал всего один костюм – Рюка из аниме "Тетрадь смерти". Изготавливал его сам в свободное время, ушел практически год и около 20 000 рублей. Но самый простой, более-менее пригодный костюм обойдется в 5 000 рублей. Сейчас параллельно работаю еще над тремя образами и пока не понимаю, сколько придется на них потратить. Продавать их не собираюсь: они так и останутся лежать у меня в шкафу. Буду продолжать их периодически надевать по любому удобному случаю.

Разговаривала: Ксения Сергиенко