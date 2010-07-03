Детские лагеря обяжут отчитываться региональным властям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В правительстве РФ планируют внести изменения в закон о безопасном детском отдыхе.
"Предлагается установить обязанности организаций по предоставлению сведений в региональные органы власти для включения в реестры организаций отдыха и оздоровления детей", – цитирует ТАСС вице-премьера Татьяну Голикову.
Законопроект дорабатывается, в скором времени он окажется на рассмотрении парламента.
Предполагается, что невключение либо исключение организации из реестра будет означать прекращение работы компании в сфере отдыха и оздоровления детей.
В апреле прошлого года Госдума приняла законопроект об обеспечении безопасного детского отдыха. Закон предусматривает создание в регионах реестра организаций отдыха и оздоровления детей. Он должен быть размещен на сайте администрации региона в общем доступе. Родители перед покупкой путевки ребенку смогут подробно изучить всю информацию о лагере и условиях проживания.
Одним из основных условий для работы с детьми стало заключение специального договора. В документе должны быть прописаны обязательства по обеспечению условий пребывания ребенка, а также ответственность за его безопасность.
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