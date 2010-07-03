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16:07

Запись на празднование выпускных открыл Московский планетарий

общество дети

16:07

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский планетарий открыл запись на празднование выпускных, сообщили в пресс-службе планетария. Различные развлекательные мероприятия подготовлены для выпускников детских садов и младшей школы, говорится на сайте планетария.

"Ребят ждет невероятное космическое путешествие по интерактивному музею "Лунариум", где в сопровождении экскурсовода выпускники смогут провести интересные научные опыты, стать членом космического экипажа, узнать, как выжить в космосе и какие необычные явления происходят на планетах Солнечной системы", – говорится в сообщении.

Как отмечается, программу будут проводить в игровой форме. Продолжительность праздничной программы составляет час. Гости смогут оставаться в музее без ограничения времени после окончания мероприятия.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение Московского планетария будет доступно на базе операционных систем iOS и Android на русском и английском языках. Кроме онлайн-кассы и афиши, в приложении будут доступны дополнительные функции: навигация по музею, календарь астрономических событий и виртуальная библиотека.

"Большая Москва": Московский планетарий

общество дети

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