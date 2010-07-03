Московский планетарий выпустил мобильное приложение

Мобильное приложение Московского планетария будет доступно на базе операционных систем iOS и Android на русском и английском языках.
"Мобильное приложение не дань моде. Это переход на другой уровень мышления, создание зоны комфорта для наших посетителей. Когда без лишних усилий они легко могут получить нужную информацию и произвести действия для планирования посещения", – цитирует Агентство "Москва" директора по маркетингу планетария Юлию Ким.
Кроме онлайн-кассы и афиши, в приложении будут доступны дополнительные функции: навигация по музею, календарь астрономических событий и виртуальная библиотека.
В онлайн-библиотеке пользователи найдут более сотни бесплатных научно-познавательных лекций и статей о космосе. С помощью навигатора гости планетария смогут самостоятельно знакомиться с экспозицией музея, выбирать маршруты, получать расширенную информацию об уникальных экспонатах московской обсерватории.
Ранее сообщалось, что в планетарии открыли набор на курсы "Популярная астрономия для начинающих". Слушателей научат разбираться в карте неба, определять созвездия, планеты и навигационные звезды. Также на курсах расскажут об элементах сферической астрономии.
"Мосгорсправка": мобильный планетарий
В 2018 году Московский планетарий посетили 1,1 миллиона человек. За год в планетарии провели около пяти тысяч экскурсий, среди которых обзорная экскурсия по классическому музею Урании, по интерактивному музею "Лунариум" и тематическая экскурсионная программа "Постижение космоса".
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