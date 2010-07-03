Московский планетарий выпустил мобильное приложение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильное приложение Московского планетария будет доступно на базе операционных систем iOS и Android на русском и английском языках.

"Мобильное приложение не дань моде. Это переход на другой уровень мышления, создание зоны комфорта для наших посетителей. Когда без лишних усилий они легко могут получить нужную информацию и произвести действия для планирования посещения", – цитирует Агентство "Москва" директора по маркетингу планетария Юлию Ким.

Кроме онлайн-кассы и афиши, в приложении будут доступны дополнительные функции: навигация по музею, календарь астрономических событий и виртуальная библиотека.

В онлайн-библиотеке пользователи найдут более сотни бесплатных научно-познавательных лекций и статей о космосе. С помощью навигатора гости планетария смогут самостоятельно знакомиться с экспозицией музея, выбирать маршруты, получать расширенную информацию об уникальных экспонатах московской обсерватории.

Ранее сообщалось, что в планетарии открыли набор на курсы "Популярная астрономия для начинающих". Слушателей научат разбираться в карте неба, определять созвездия, планеты и навигационные звезды. Также на курсах расскажут об элементах сферической астрономии.

"Мосгорсправка": мобильный планетарий

В 2018 году Московский планетарий посетили 1,1 миллиона человек. За год в планетарии провели около пяти тысяч экскурсий, среди которых обзорная экскурсия по классическому музею Урании, по интерактивному музею "Лунариум" и тематическая экскурсионная программа "Постижение космоса".