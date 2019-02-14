Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:32

Штраф за управление дроном без прав принят в первом чтении

общество

13:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/kaiskynet@gmail.com

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об усилении административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства, а также правил плавания, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В частности, законом вводится штраф за управление летательными беспилотными аппаратами без прав от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

Авторы инициативы отдельно прописывают правила пользования воздушным пространством. Нарушителям грозит штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Должностным лицам грозит более суровое наказание: штрафы до 150 тысяч рублей (сейчас он составляет максимум 30 тысяч рублей). Оговаривается, что штрафы полагаются только тем нарушителям, кто не совершил уголовно наказуемого деяния.

Нарушителям правил плавания и стоянки судов предлагается ввести штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Альтернативное наказание – лишение права управления судном на срок от полугода до года.

Гонки на катерах предлагается карать штрафом в размере от 500 рублей до 1 тысячи рублей, или лишением права управления маломерным судном.

Будет увеличен штраф за плавание без лоцмана в водах, где это обязательно. Отдельные санкции предусмотрены в случаях, когда капитан отказывается дать лоцману данные об осадке, длине и ширине и вместимости судна, а также за то, что судно не прошло технического осмотра.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством. В пояснительной записке кабмина сообщается, что принятие закона позволит установить "адекватные и соразмерные административные наказания".

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика