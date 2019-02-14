Штраф за управление дроном без прав принят в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об усилении административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства, а также правил плавания, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
В частности, законом вводится штраф за управление летательными беспилотными аппаратами без прав от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.
Авторы инициативы отдельно прописывают правила пользования воздушным пространством. Нарушителям грозит штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Должностным лицам грозит более суровое наказание: штрафы до 150 тысяч рублей (сейчас он составляет максимум 30 тысяч рублей). Оговаривается, что штрафы полагаются только тем нарушителям, кто не совершил уголовно наказуемого деяния.
Нарушителям правил плавания и стоянки судов предлагается ввести штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Альтернативное наказание – лишение права управления судном на срок от полугода до года.
Гонки на катерах предлагается карать штрафом в размере от 500 рублей до 1 тысячи рублей, или лишением права управления маломерным судном.
Будет увеличен штраф за плавание без лоцмана в водах, где это обязательно. Отдельные санкции предусмотрены в случаях, когда капитан отказывается дать лоцману данные об осадке, длине и ширине и вместимости судна, а также за то, что судно не прошло технического осмотра.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством. В пояснительной записке кабмина сообщается, что принятие закона позволит установить "адекватные и соразмерные административные наказания".
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