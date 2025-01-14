Минпросвещения РФ предложило установить День наставника 2 марта

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Минпросвещения России разработало проект указа, согласно которому для популяризации и развития института наставничества предлагается установить День наставника. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечать День наставника предложено 2 марта. Согласно пояснительной записке, определение даты приурочено ко дню подписания указа "Об учреждении знака отличия "За наставничество", а также ко дню рождения основоположника научной педагогики в РФ Константина Ушинского.

Ранее Владимир Путин подписал закон о дополнительных выплатах за наставничество на работе. Он вводит в Трудовой кодекс РФ понятие "наставник" и устанавливает общие положения и особенности деятельности.

Размеры и условия выплат для сотрудников госучреждений будут определяться законами и прочими актами федерального, регионального и местного уровней, а для работников других организаций – коллективными договорами и соглашениями.