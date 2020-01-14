Большинство россиян не хотят переноса новогодних выходных на май

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подавляющее большинство опрошенных россиян высказались против переноса новогодних выходных на майские праздники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи отмечают, что 15 лет назад идею переноса зимних выходных дней поддерживали 27% граждан, а в 2020 году – только 3% респондентов. Еще 4% участников опроса посчитали такую идею удачной, однако раскритиковали избыточную длительность каникул.

Каждый второй россиянин посчитал, что длительные январские каникулы – это удачное решение. Обратного мнения придерживаются 33% опрошенных. Чаще всего новогодние выходные поддерживают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, россияне от 25 до 24 лет, а также граждане от 35 до 44 лет. Противниками долгих январских каникул являются респонденты от 60 лет и старше.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил с идеей сократить новогодние праздники в России. По его словам, наличие длинных выходных приводит к "алкоголизации и деградации населения". Он выразил уверенность, что россияне в эти дни бездельничают, а многие уходят в запои.

