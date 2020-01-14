Врачебную тайну хотят раскрыть посмертно

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Конституционный суд России постановил обязать врачей предоставлять родственникам умершего пациента документы о ходе лечения и причинах смерти. Об этом сообщает ТАСС.

До момента, когда соответствующие изменения будут внесены в законодательство, медицинские организации должны предоставлять родным умершего документы о ходе лечения.

"До внесения в законодательство необходимых изменений медицинским организациям надлежит по требованию супруга, близких родственников или членов семьи умершего пациента предоставлять им медицинские документы умершего пациента", – указывается в документе.

Согласно постановлению, родные могут сделать копии документов или получить их цифровые копии, если документы переводились в электронный вид. Отказать в этой просьбе медики могут в том случае, если пациент запретил раскрывать сведения, составляющие врачебную тайну.

Ранее МВД попросило вице-премьера Татьяну Голикову дать полиции доступ к данным пациентов, составляющим врачебную тайну. В ведомстве уверены, что это упростит сбор сведений о гражданах с психическими расстройствами, алкоголиках, наркоманах – тех, кто опасен для окружающих.

В профильных сообществах требование полиции назвали избыточным и антиконституционным. Специалисты уверяют, что доля общественно опасных действий лиц с психическими расстройствами "относительно невелика".

