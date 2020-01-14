Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

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Правительство не включило проект новой системы накопительных пенсий в план законопроектной деятельности на 2020 год. Как пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ, речь идет о гарантированном пенсионном плане (ГПП). Предполагалось, что систему запустят с 1 января 2021 года.

В Минфине уточнили, что законопроекты о системе ГПП дорабатываются с учетом поступивших в ведомство позиций заинтересованных ведомств и организаций. По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Госдума рассчитывает рассмотреть пакет законопроектов о ГПП в весеннюю сессию.

Документы внесут в правительство по завершении "согласительных процедур". При этом если правительство не внесет их, депутаты готовы сделать это самостоятельно. Аксаков подчеркнул, что парламентарии могут пойти на это при качественном, юридически корректном документе, отвечающем интересам граждан и экономики.

ГПП подразумевает добровольный порядок присоединения к системе накоплений, а также гарантирование сохранности долгосрочных накоплений. Кроме того, в него входят регистрация накопительных счетов, налоговые вычеты и льготы для бизнеса.

План призван дать россиянам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. В частности, пенсионные взносы работников в размере не более шести процентов от зарплаты освободят от налога на доходы физических лиц.

Размер взноса участник программы сможет определять самостоятельно. Перечисленные в систему средства можно будет вернуть в течение полугода, а получить саму пенсию – после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.