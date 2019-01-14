Названы самые посещаемые в новогодние праздники музеи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Минкультуры РФ на своем сайте опубликовало рейтинг самых популярных у россиян и гостей страны федеральных музеев в период новогодних праздников – с 30 декабря по 8 января.
Первое место заняли Музеи Московского Кремля – их посетили 85 357 человек. На втором месте оказалась Третьяковская галерея – 84 886 посетителей. Замкнул тройку лидеров Владимиро-Суздальский музей-заповедник – 60 869 человек.
Государственный исторический музей посетили чуть больше 47 тысяч человек, в Эрмитаже на новогодних каникулах побывали 44 852 посетителя.
В рейтинг также вошли Новгородский музей-заповедник (44 087 посетителей), Русский музей (43 416), "Царское Село" (41 910), Пушкинский музей (40 254) и Тульский музей оружия (36 069).
Всего с 30 декабря по 8 января федеральные музеи посетили около 860 тысяч человек. Пик активности пришелся на 4 и 5 января. Рейтинг составлен на основе данных информационной системы "Учет продажи билетов" Минкультуры РФ.
Ранее сообщалось, что музей Победы побил прошлогодний рекорд посещаемости в новогодние праздники. С 30 декабря по 8 января 2019 года в музее побывало более 35 тысяч человек.
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