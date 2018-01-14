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Москва 24

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Общество

14 января, 08:38

Небольшой снег и до 9 градусов мороза ожидается в столице

общество погода

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Облачная погода, небольшой снег и до 9 градусов мороза ожидается в столичном регионе в воскресенье, 14 января.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в Москве будет находится на уровне 4-6 градусов мороза, в области столбик термометра опустится до минус 9 градусов", – сообщает портал "Метеоновости".

Ранее синоптики предупреждали, что атмосферное давление на выходных будет высоким и составит 766 миллиметров ртутного столба. Этот показатель превышает норму на 21 единицу. Такое давление сравнимо со спуском в шахту на глубину 220 метров. У метеозависимых людей может заболеть голова, появиться рассеянность. К середине следующей недели, 17 января, атмосферное давление должно прийти в норму.

Также сообщалось, что ночь на субботу, 13 января, стала самой холодной в столице с начала зимы. Столбики термометра опустились до минус 8,7 градуса. Предыдущий минимальный показатель этой зимы был зафиксирован 26 декабря 2017 года. Тогда температура воздуха составила минус 7,4 градуса.

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