Ночь на 13 января стала самой морозной в столице с начала зимы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Ночь на субботу, 13 января, стала самой холодной в столице с начала зимы. Столбики термометра опустились до минус 8,7 градуса.

Как рассказали в московском метеобюро, предыдущий минимальный показатель этой зимы был зафиксирован 26 декабря 2017 года. Тогда температура воздуха составила минус 7,4 градуса, передает "Интерфакс".

По словам синоптиков, днем в городе будет облачно с прояснениями и без осадков.Температура будет держаться близко к климатической норме в пределах 6–8 градусов ниже нуля.

На выходных атмосферное давление будет высоким и составит 766 миллиметров ртутного столба. Этот показатель превышает норму на 21 единицу. У метеозависимых людей может заболеть голова, появиться рассеянность.