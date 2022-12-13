В России каждая вторая компания признала, что ее сотрудники страдают от сильного стресса

Фото: depositphotos/HayDmitriy

В России каждая вторая компания признала, что ее сотрудники испытывают стресс в 4-м рабочем квартале. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на исследование агентства по ИТ-подбору Atsearch Group и сервиса "СберЗдоровье".

Исследование проведено с октября по декабрь 2022 года. В опросе приняли участие более 344 компаний. Большая часть из них, а именно 56%, признали, что их сотрудники испытывают стресс и беспокойство. При этом 66% опрошенных компаний отметили, что стараются поддерживать работников.

Исполнительный директор "СберЗдоровья" Майя Сикирина сообщила, что количество компаний, внедряющих различные формы психологической поддержки сотрудников, росло на протяжении всего 2022 года. По ее словам, тренд, скорее всего, продолжится в следующем году.

"Если в прошлом году спрос был в основном на индивидуальные консультации сотрудников с психологами, то сегодня на групповые программы для целых отделов и департаментов и вебинары", – рассказала Сикирина.

Результаты опроса показали, что в каждой третьей компании (34%) уже внедрены сервисы психологической помощи в рамках ДМС. Еще 43% опрошенных организаций планируют сделать это в ближайшее время.

Ранее ФОМ выяснил, что в России уровень тревожного настроения у граждан вырос до 56%. Больше половины опрошенных ответили, что пребывают в тревожном состоянии и отмечают подобное настроение среди своих родных, друзей и коллег.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!