Патриарх Кирилл призвал прихожан и церковнослужителей стать донорами плазмы крови

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал переболевших COVID-19 прихожан и церковнослужителей стать донорами плазмы крови. Об этом говорится на сайте Русской православной церкви.

"Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятелей столичных храмов 13 и 19 декабря 2020 года <...> обратиться с призывом к клирикам и прихожанам, переболевшим COVID-19, стать донорами плазмы крови", – сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

На сайте отмечается, что переливание плазмы крови является одним из самых эффективных способов лечения людей с коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Помочь им (пациентам с COVID-19. – Прим. Ред.) в этом – наш долг христианской любви", – сказал патриарх Кирилл.

Ранее стало известно, что каждый восьмой донор плазмы с антителами к COVID-19 в Москве сдал ее минимум два раза. Неоднократно эту процедуру прошли 12,9% доноров.