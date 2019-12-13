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Общество

11:30

Россияне отказываются от мяса в пользу макарон

общество еда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне стали отдавать предпочтения в еде макаронным изделиям и крупам. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование рациона питания жителей страны.

Согласно результатам, россияне за пять лет на 10,5% чаще стали питаться кашами и макаронами. Ежедневно такие продукты употребляют в пищу 87,4% опрошенных. Также респонденты заявили, что делают выбор в пользу свежих, отварных и тушеных овощей.

Кроме того, россияне всерьез заинтересовались творожными продуктами. Мясные же блюда, напротив, постепенно исчезают из рациона, однако на показатели употребление колбас это никак не повлияло.

Специалисты связывают подобные тенденции в питании со снижением уровня дохода россиян в конкретный период времени. Также отмечается, что люди стали искать альтернативы мясу.

Ранее стало известно, как выбрать правильные мясные деликатесы к праздничному столу. Эксперты порекомендовали обращать пристальное внимание на состав продуктов.

Как выбрать правильные мясные деликатесы к праздничному столу

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