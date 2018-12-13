Политолог оценил перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин поделился мнением о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДВФО) из Хабаровска во Владивосток.
По словам Колядина, этот город заслуживает того, чтобы в нем находилась столица Дальнего Востока, благодаря проходящим через него транспортным развязкам, развитому морскому транспорту и авиасообщению. Например, из Хабаровска невозможно улететь на Камчатку или Сахалин, однако Владивосток позволяет совершать все перелеты из международного аэропорта.
"В этот город за последнее время было вложено много ресурсов, чтобы создать инфраструктуру для потенциальных политических и экономических встреч. Здесь пять границ: три морские и две сухопутные. В городе находятся посольства, это некий международный политический и экономический центр. Также в перенесении столицы есть некоторые исторические и культурные предпосылки. Владивосток был серьезным центром самых различных важных международных и военных событий. Так что это решение логичное", – сказал он в комментарии RT.
Колядин обратил внимание, что во Владивостоке регулярно проходят международные встречи, и его часто посещают президент и премьер-министр.
Ранее Владивосток официально стал столицей ДВФО, соответствующий указ подписал Владимир Путин 13 декабря.
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