Владивосток стал столицей Дальнего Востока

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Город Владивосток Приморского края официально стал столицей Дальневосточного федерального округа (ДВФО). Указ подписал Владимир Путин 13 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

10 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин поддержал инициативу о переносе столицы ДВФО из Хабаровска во Владивосток.

Владивосток – город-порт, расположенный на берегу бухты Золотой Рог недалеко от границ России с Китаем и КНДР. Это конечный пункт Транссибирской магистрали. Население – около 605 тысяч человек.