Врач Атаманова: интервальная ходьба поможет сжечь больше калорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Благодаря японскому методу интервальной ходьбы можно сжечь больше калорий. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Юлия Атаманова.

Она пояснила, что метод, разработанный японскими учеными, состоит из циклов медленной и быстрой ходьбы. Разная нагрузка создает "эффект дожигания" калорий – они уходят даже после окончания прогулки, так как организм восстанавливает нормальный уровень кислорода.

Атаманова посоветовала 3 минуты идти быстро, затем на 3 минуты снизить темп. Врач добавила, что во время быстрой ходьбы человеку должно быть трудно говорить, а во время медленной, наоборот, легче.

"Повторите этот цикл 5 или более раз в зависимости от вашего уровня физической подготовки и наличия свободного времени. Завершать тренировку нужно медленной ходьбой в течение 5 минут и растяжкой, чтобы расслабить тело", – сказала она.

По словам специалиста, такой ходьбе можно уделять время 3–4 раза в неделю. Постепенно следует увеличивать нагрузку и продолжительность тренировки.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, что проходить 10 тысяч шагов день быстрым темпом может быть опасно для здоровья. Дело в том, что это может привести к воспалению у людей с заболеваниями суставов. А при сердечно-сосудистых патологиях ходьба может стать причиной развития стенокардии напряжения.

