Названы коллективы – победители премии Москвы в области медицины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Названы победители премии Москвы в области медицины. Гранты и медали вручили шести коллективам, передает Агентство "Москва".
Лауреатами премии стали специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии под руководством Николая Потекаева с проектом по выявлению меланом и иных кожных злокачественных образований.
Еще двумя лауреатами члены жюри признали коллектив заведующего научным отделением неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского Андрея Гриня с проектом о малоинвазивной хирургии и команду заместителя директора научно-практического центра экстренной медицинской помощи Сергея Гуменюка с проектом о навыках оказания первой помощи среди населения.
Кроме того, награды получили представители консультативно-диагностической поликлиники № 121, городской клинической больницы № 31 и Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий.
Уточняется, что специалисты не только получили медали, но и удоились денежных грантов в размере 3 миллионов рублей.
В конце июня 2020 года в Москве состоялось награждение врачей за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Памятные статуэтки вручили 21 специалисту городских больниц.
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