Минэкологии Казахстана не усмотрело нарушения в купании Дурова в озере

Фото: телеграм-канал Pavel Durov

Министерство экологии Казахстана не зафиксировало никаких нарушений в действиях основателя Telegram Павла Дурова, который искупался в озере национального парка Алма-Атинской области. Это следует из сообщения пресс-службы ведомства, которое провело служебную проверку.

По данным министерства, рядом с озером Кольсай не было знаков, которые бы предупреждали граждан, что там нельзя купаться. Именно поэтому нарушений в действиях Дурова не было выявлено.

"Ситуация носила непреднамеренный характер и не затронула экологическую устойчивость территории", – подчеркнуло ведомство.

При этом Минэкологии Казахстана обратило внимание на то, что данный инцидент продемонстрировал важность уведомления граждан о правилах нахождения в охраняемых природных зонах. Ведомство также отметило, что видео, которое опубликовал в своем аккаунте Дуров, было имиджевым и лишь показало красоту природы республики международной аудитории.

"Такой охват (более 10 миллионов пользователей, которые подписаны на Дурова. – Прим. ред.) является значимым вкладом в продвижение туристического потенциала страны", – заключило министерство.

Дуров 7 октября выложил в своих соцсетях кадры, на которых видно, как он искупался в Кольсайских озерах. Основатель Telegram заявил, что "плавание было хорошим".

При этом в администрации заповедника объяснили, что водоемы входят в состав национального природного парка, поэтому купаться там запрещено. За нарушение предусмотрен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, или 39 320 тенге (72,7 доллара).

Дисциплинарные меры руководство парка планировало применить в отношении сотрудников, которые разрешили Дурову искупаться в охраняемом озере.

