Педиатр рассказал, чем опасно затрудненное дыхание у ребенка

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Педиатр Евгений Тимаков заявил, что затрудненное дыхание у ребенка может говорить о различных болезнях. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт уточнил, что дыхание может быть нарушено как на уровне носа, так и на уровне связочного аппарата верхних дыхательных путей. Среди болезней, о которых может говорить неровное дыхание, врач выделил бронхит, пневмонию, генетические заболевания, а также интоксикацию.

"Если родители видят, что ребенок по-другому дышит, то вызывается врач для выявления – норма или нет. Если остро возникшая ситуация, то только осмотр скорой помощи, поскольку может быть риск попадания инородного тела или более серьезная причина", – предупредит медик.

По его словам, в случае же постепенного нарастания симптомов необходимо, чтобы специалист осмотрел ребенка в поликлинике или амбулаторно.

Ранее терапевт Надежда Чернышова предупредила об опасных ошибках при лечении насморка. Так, она посоветовала не злоупотреблять сосудосуживающими каплями, поскольку они могут вызвать привыкание.

Специалист также отмечала, что при насморке следует правильно сморкаться. По ее словам, необходимо сначала зажимать только одну сторону, прижав крыло носа к перегородке.



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